Оренбург, 13 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 вылечились ещё 1723 пациента. Эти сведения 13 марта приводит оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 173 484 человека. А выявили коронавирус у 201 630 граждан.

С начала пандемии от ковида в Оренбуржье скончались 3792 пациента, добавили в штабе.