Москва, 13 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, сообщает 13 марта Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Удар был нанесен утром по московскому времени 13 марта. По данным министерства, на указанных объектах киевский режим развернул пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против военнослужащих вооруженных сил России. Кроме того, там же находилась база хранения вооружения и военной техники, которые направлялись на Украину внешними силами.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — заявили в министерстве.