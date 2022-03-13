Грозный, 13 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. «В непосредственной близости» от столицы Украины уже находятся подразделения силовиков из Чечни. Об этом 13 марта написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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»Наши братья продолжают работу в киевском направлении, — написал Кадыров. — Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины».

Как передавало ИА REGNUM, о начале специальной операции на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам главы государства, цель операции — защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.