Донецк, , 18:46 — REGNUM Электроснабжение посёлков Александровка и Ясиноватая, нарушенное в результате обстрелов со стороны украинских военных, восстановлено. Об этом в своём Телеграм-канале сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В 10:25 13 марта сотрудниками Петровского западного РЭС восстановлено энергоснабжение потребителей поселка Александровка. В 11:40 сотрудниками Ясиноватского РЭС запитаны 1500 потребителей Ясиноватой.

Ранее, 12 марта, в результате обстрела со стороны украинских сил без энергоснабжения остались свыше 1 100 домов в Александровке, в Кременце — 120 домов. Также частично прервалось энергоснабжение в Петровском районе Донецка.

«В 10.14 в результате боевых действий отключена КВЛ-6 кВ, обесточено 29 трансформаторных подстанций, 5 котельных, больница, школа, детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка (Александровка, Кременец)», — сообщило министерство.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения остальных потребителей, пострадавших от обстрелов.

Как указывают власти ДНР, украинские военные и нацбатальоны намеренно наносят удары по объектам критической инфраструктуры, с целью оставить людей без электричества. Мирным жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, а в случае обстрела ни в коем случае не покидать убежища.