Кемерово, 13 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Кемеровскую область приедут 1530 беженцев из Донбасса. Такие цифры опубликованы в постановлении правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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Всего по 85 российским регионам планируется разместить 95 909 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России утвердило распределение по регионам беженцев из Донбасса.

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