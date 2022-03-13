Вашингтон, 13 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы защищать союзников по НАТО, заявил в интервью телеканалу Fox News представитель Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Мы очень серьезно относимся к статье пять договора НАТО (о коллективной обороне). Как сказали уже вице-президент и министр обороны, вооруженная атака против одного из нас считается атакой против всех», — сказал он.

Кирби отметил, что Североатлантический альянс осуществляет перемещение сил на восточном фланге на случай, если возникнет необходимость для защиты территории НАТО.

«Мы ясно дали понять России, что территорию НАТО будут защищать не только США, но и наши союзники», — добавил Кирби.

Вместе с тем он не исключил задействования существующих механизмов связи с Москвой в случае возможных инцидентов.