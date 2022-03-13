Кемерово, 13 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Кемерове установлен рекорд России по количеству спортсменов, выполняющих армейский гиревой рывок. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Телеграм-канал «Кузбасс. Официально» Армейский рывок с гирями

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«500 сибирских спортсменов 12 минут выполняли армейский рывок с гирями», — уточняется в сообщении. — Их результат войдёт в Книгу Рекордов России».

Рекорд они посвятили российским спортсменам, солдатам и офицерам.