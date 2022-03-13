Вашингтон, 13 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Американские военные не принимают участия в боевых действиях на территории Украине и их участие не планируется в будущем, заявил 13 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Usembassy.gov Джейк Салливан

«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявил Салливан, комментируя сообщения о российском ударе по украинской тренировочной базе недалеко от Львова.

По информации Пентагона, американские военные покинули уничтоженный тренировочный центр еще до нанесения удара несколько недель назад.