Абакан, 13 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировали восемь больных с диагнозом COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Таким образом, по данным регионального правительства, всего к 13 марта в ковидных стационарах республики лечатся 392 пациента. 13 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 622 носителя коронавируса лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В Хакасии подтверждено ещё 2 случая смерти пациентов, имевших диагноз COVID-19. Скончались женщины в возрасте 74 и 93 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года — 290», — добавили в правительстве.