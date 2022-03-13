Кызыл, 13 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Туве выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 31 пациент прошли лечение и выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 17 заболевших мужчин — 4, женщин — 13. По возрасту: детей до 17 лет — 4, от 18−49 лет — 7, 50−64 лет — 2, старше 65 лет — 4 случая», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 с начала года в регионе достигло 12 702.

Коечный фонд для ковид-пациентов сокращён ещё на 100 коек. По состоянию на 13 марта, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 85 больных, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость фонда составила 50%.