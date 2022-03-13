Калмыкия поддержала флешмоб #Россия_Мы
Элиста, 13 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Калмыкия поддержала танцевальный флешмоб #Россия_Мы, стартовавший в Ростовской области в поддержку Российской армии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.
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«Более 400 лет калмыцкий народ в составе России вносит свою лепту в отстаивании ее интересов. Сегодня вместе с другими народами нашей многонациональной страны, Калмыкия принимает эстафету флешмоба #Россия_Мы, который символизирует несокрушимость нашей Родины, основанной на том, что мы все умеем сплотиться», — написал Хасиков в телеграм-канале.
Калмыкия передала эстафету Волгоградской области и Дагестану.
ИА REGNUM напоминает, что танцевальный флешмоб #Россия_Мы запустила Ростовская область. Донские казаки записаливидеоролик в поддержку Вооружённых сил РФ, принимающих участие в специальной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля.