Орел, 13 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Более 1,6 млрд рублей будет направлено на строительство Западного обхода Орла. Распределение средств утверждено правительством России распоряжением от 10 марта, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пояснил, что проектирование обхода областного центра запланировано на 2022−2023 годы, после чего начнётся строительство. В соответствии с распоряжением правительства, в 22 году на реализацию проекта планируется направить 18,6 млн рублей, в 2023 году — более 45,4 млн рублей, в 2025 году — 600 млн рублей, в 2026 году — 1 млрд рублей. При этом объём финансирования может быть уточнён.

Реализация проекта по строительству Западного обхода Орла призвана решить проблему транспортной нагрузки на дороги областного центра.