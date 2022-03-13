Пермь, 13 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 4789 пациентов. Об этом 13 марта сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего в регионе исцелились уже 324 785 человек. А выявили коронавирус у 346 913 граждан.

В стационарах в тяжёлом состоянии госпитализированы 169 пациентов. Скончались от ковида уже 8527 человек.