Томск, 13 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 766 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 116 451. За сутки выявлено 963 новых носителя, 36 больных госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 ещё 2870 человек. Всего к настоящему времени коронавирус победили 91 863 житель Томской области.