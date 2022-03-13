Киев, 13 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой якобы запечатлены наемники из Канады, собирающиеся ехать для участия в боевых действиях на Украине против ВС РФ, опубликовало 13 марта украинское издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

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«Канадские граждане едут воевать на Украину. Аэропорт Варшавы», — говорится в сообщении с видеозаписью.

При этом на кадрах видны люди в камуфляжной одежде, стоящие в очереди с тележками, на которых лежат их вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса российские Военно-космические силы (ВКС) сбили один военный самолет Су-24 и два беспилотника киевских боевиков.