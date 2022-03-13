Салехард, 13 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 13 марта за сутки госпитализировано 14 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 284 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Выздоровели за сутки 753 ямальца. Заразились коронавирусом 434 человека — на 153 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 14 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 13 марта зарегистрировано 132 449 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 119 611 человек, 1020 скончались.