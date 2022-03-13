Москва, 13 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Специалисты компаний «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва и «Спутниковая система Гонец» обсудили работу над эскизным проектом нового космического комплекса спутниковой связи в ходе специального совещания. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

Проект системы «Гонец» нового поколения предполагает формирование группировки из 32 малых спутников. Планируется, что космические аппараты будут размещены на низкой круговой орбите высотой 1500 км над Землёй.

Спутниковая система будет использоваться для предоставления услуг телефонии и передачи данных, включая обслуживание не менее 40 тысяч абонентов подвижной спутниковой связи. Одним из отличий новой системы станет повышенный до 10 лет срок активного существования спутников. Использующиеся в настоящее время спутники «Гонец» обладают расчётным сроком службы в пять лет.

Также новые спутники будут обладать большей пропускной способностью и увеличенной зоной обслуживания. Для реализации этих функции потребуется оснастить спутники более мощными солнечными батареями.

Первые спутники системы связи «Гонец» был запущены в феврале 1996 года. Система «Гонец» используется для связи в удалённых районах, в сфере мониторинга транспорта и промышленных бедствий, а также в интересах различных государственных ведомств.