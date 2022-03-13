Скопье, 13 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Министр финансов Северной Македонии Фатмир Бесими 12 марта заявил, что в правительстве Северной Македонии намерены взять дополнительные 600 миллионов евро долга, чтобы добиться реализации бюджета.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в 2022 году Северная Македония уже увеличила государственный долг на 200 миллионов евро, из них 100 приходится на внешний и 100 — на внутренний рынок.

Таким образом, размер государственного долга в конце 2022 года составит 63,4% ВВП. По словам Бесими, такой высокий уровень заимствований был обусловлен необходимостью подготовки к наихудшему сценарию развития событий на фоне украинского кризиса и радикального изменения европейских рынков.