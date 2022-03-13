Курган, 13 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Курганской области в условиях внешнего санкционного давления осуществляется усиленный мониторинг с целью недопущения резкого скачка цен на продовольственные товары. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

2554813 Свежая рыба

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По данным ведомства, инфляция в феврале 2022 года в Курганской области затормозилась и составила 1% к январю текущего года. Наибольший вклад в разгон инфляции в регионе внесло повышение почти на 7% (к уровню января 2022 года) цен на плодоовощную продукцию. Отмечается, что повышение цен на овощи носит сезонный характер и данная тенденция характерна для России в целом.

Отмечается, что на 9 марта наблюдается снижение цен на следующее продовольствие: макароны — на 13,2% к уровню начала 2022 года; мука — на 7,4%; мясо птицы — на 4,2%; рыба свежая — на 20,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кургана Елена Ситникова просит земляков не создавать искусственный дефицит сахара, скупая мешками сладкий продукт в магазинах. Сахар — отечественный товар и его хватит всем с лихвой.