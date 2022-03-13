Чита, 13 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привит 679 341 человек (всего +2378 за трое суток).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.

Известно, что 627 335 человек полностью вакцинирован (+3444 за трое суток) и 188 009 забайкальцев привиты повторно (+2088 за трое суток).

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