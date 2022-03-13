Элиста, 13 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 116 носителей коронавируса, выздоровел 401 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В четырёх инфекционных стационарах Калмыкии лечение получают 128 пациентов, из них десять человек остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 48 722 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 46 673 пациента. От COVID-19 скончались 823 человека.