Челябинск, 13 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 излечились ещё 1174 человека. Об этом 13 марта информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе вылечились уже 279 222 пациента. А выявили коронавирус у 307 590 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 19 867 человек. Скончался от ковида ещё 21 гражданин.