Москва, 13 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержали и отменили более 80 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» 13 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Самые глобальные изменения наблюдаются в Домодедово — не вылетели 30 рейсов, задержались — 3.

Во Внуково отменили 27 рейсов, 3 — не вылетели вовремя.

В Шереметьево задержали 3 рейса, отменили — 20.

12 марта в аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов.