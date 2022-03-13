Москва, 13 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей Meta (прежде Facebook) и других американских компаний больше не могут быть уверены в безопасности своих данных. Об этом рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров 13 марта РИА Новости.

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Ранее руководство компании Meta изменило правила своих социальных сетей (Facebook и Instagram), разрешив призывы к насилию в отношении граждан России. После этого Генпрокуратура РФ запретила Instagram в России (соцсеть Facebook была запрещён ранее).

Эксперт инжинирингового центра SafeNet заявил, что такие действия компании Meta идут вразрез с многочисленными заявлениями компании о приверженности безопасности и интересам своих пользователей. Он добавил, что теперь у российских пользователей нет никаких оснований доверять технологическим компаниям, отказавшихся от деятельности в России по политическим соображениям.

«Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — подчеркнул Бедеров.