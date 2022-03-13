Эксперт усомнился в безопасности данных пользователей из России в Instagram
Москва, 13 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей Meta (прежде Facebook) и других американских компаний больше не могут быть уверены в безопасности своих данных. Об этом рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров 13 марта РИА Новости.
Ранее руководство компании Meta изменило правила своих социальных сетей (Facebook и Instagram), разрешив призывы к насилию в отношении граждан России. После этого Генпрокуратура РФ запретила Instagram в России (соцсеть Facebook была запрещён ранее).
Эксперт инжинирингового центра SafeNet заявил, что такие действия компании Meta идут вразрез с многочисленными заявлениями компании о приверженности безопасности и интересам своих пользователей. Он добавил, что теперь у российских пользователей нет никаких оснований доверять технологическим компаниям, отказавшихся от деятельности в России по политическим соображениям.
«Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — подчеркнул Бедеров.