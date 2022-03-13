На Украине выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры
Киев, 13 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Всего за время спецоперации России на Украине выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Mil.ru
Игорь Конашенков
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Уничтожено:
99 самолетов,
1194 танка и других боевых бронированных машин,
128 беспилотных летательных аппаратов,
121 реактивная система залпового огня,
443 орудий полевой артиллерии и минометов,
991 единица военной автомобильной спецтехники.