Киев, 13 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины, отмечается в сообщении.