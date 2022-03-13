Киев, 13 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Группировка войск Народной милиции ЛНР, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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В Северодонецке подразделения ЛНР блокировали восточную и южную часть города.