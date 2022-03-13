Вашингтон, 13 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Выпущенные из-за пределов Ирака ракеты по консульству США в Эрбиле должны были уничтожить «секретные израильские базы», дислоцированные в регионе. Об этом 13 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на корреспондента иранского государственного телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

При этом в ночь на 13 около 01:20 по местному времени по объектам США в Ираке был нанесен ракетный удар примерно 12 ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что консульство США в столице Иракского Курдистана Эрбиле не пострадало при ракетном ударе.