Тюмень, 13 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Главные проблемы тюменских предприятий на сегодня — это ставки по кредитам, цены сырьё и комплектующие, логистика. Так кратко обозначили первоочередные задачи в департаменте инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

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«Ставки по кредитам, цены, логистика — это главные проблемы, которые сегодня озвучивают представители предприятий на встречах с нашими сотрудниками. Вместе с тем, к примеру, в Ассоциации мебельщиков сообщили, что сейчас у них — вал заказов. Догадайтесь, уход какой иностранной компании обеспечил им такой небывалый спрос», — сообщили в пресс-службе департамента.

Департамент предлагает тюменским предприятиям решить ряд вопросов уже сегодня. Относительно финансирования есть программы в региональном Инвестагентстве и Фонде Микрофинансирования. Кредитные ставки в диапазоне 4−12%, их снизили ещё в середине февраля. По лизингу оборудования идёт возмещение первоначального платежа по договору. Кроме того, существует информационная поддержка, помощь в организации закупок, сертификации, поиске арендных площадей.

Меж тем региональная Ассоциация мебельщиков инициировала внутреннюю кооперацию, проработку системы совместных закупок сырья, а также создание розничной площадки-выставки тюменских производителей мебели.