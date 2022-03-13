Кемерово, 13 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 марта, медицинскую помощь получают 10 146 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 453 случая заражения коронавирусом, четыре пациента скончались, 776 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 152 556 случаев заражения коронавирусом, 140 230 человек выздоровели, 2190 пациентов скончались.