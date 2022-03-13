Киев, 13 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Работы по восстановлению внешнего энергоснабжения на Чернобыльской АЭС продолжаются. Об этом 12 марта сказано в заявлении пресс-службы международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

SlavaPo2003 Чернобыльская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

МАГАТЭ уточняет, что, по данным украинского регулятора, продолжаются работы по восстановлению повреждённых линий электропередачи, при этом внешние поставки энергоснабжения не восстановлены до настоящего времени.

Резервное питание систем, имеющих непосредственное отношение к безопасности, продолжают обеспечивать дизельные генераторы.

Стоит отметить, что замминистра энергетики России Павел Сорокин рассказал об оперативной проработке белорусской стороной восстановления энергоснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы.

Энергоснабжение Чернобыльской АЭС было прервано после удара украинских войск по электросетевым объектам. Российские специалисты оперативно организовали переход энергосистемы ЧАЭС на резервные дизель-генераторные источники питания и обеспечили постоянный подвоз топлива для них.