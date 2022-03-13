Иркутск, 13 марта, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 13 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8229 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 270 639 (+1470 за сутки). Госпитализированы 1899 (-3 за сутки). В то же время выздоровели 246 453 пациента (+2732 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 642 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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