Челябинск, 13 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Военнослужащий из Челябинской области Валерий Осколков погиб при спецоперации России по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении губернатора и правительства Южного Урала.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Осколков был старшим лейтенантом. Он погиб героически, исполняя свой воинский долг. Власти региона обещает оказать всю необходимую помощь его семье.

Сообщение телеграм-канала «Для СМИ» Сообщение о гибели Валерия Осколкова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели ещё нескольких челябинских бойцов. По данным губернатора и правительства, на Украине погибли Константин Глушков, Данил Василенко и Максим Кравченко.