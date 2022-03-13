Токио, , 04:30 — REGNUM Посольство Украины в Японии разослало властям местных муниципалитетов с призывом разорвать побратимские отношения с российскими городами. Дипломаты также написали об этом в соцсетях, сообщает агентство Asahi.

Императорский дворец в Токио

В посте посольства связали своё требование с продолжающейся специальной военной операцией России. Однако впоследствии сообщение было удалено, поскольку, по мнению японских журналистов, украинцы поняли, что «переборщили».

Между тем, власти ряда японских городов подтвердили, что получили письмо от посольства, выразив недоумение этой инициативой.