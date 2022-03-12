Москва, 13 марта, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Российская сторона опровергла заявления Киева о якобы планах Москвы взять под «полный контроль» Запорожскую АЭС. Об этом 12 марта сообщило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) на своей странице в Twitter.

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В заявлении отмечается, что власти Украины проинформировали МАГАТЭ о якобы планах России установить постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, связавшись по телефону с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, опроверг утверждения Киева.

Кроме того, регулятор уточняет, что в намерения «Росатома» не входит передача ЗАЭС в систему управления российской госкорпорации. Лихачёв пояснил, что на территории АЭС проводятся работы по восстановлению линий энергоснабжения, но без рисков для уже имеющихся систем доставки электроэнергии. В частности, на станцию направлены дополнительно дизельные генераторы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Россия поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС.