Эрбиль, Ирак, 13 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Консульство США в иракском городе Эрбиль атаковали ракетами «Град». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Pixabay.com Взрыв

Как отмечается, несколько ракет упали недалеко от американского консульства. При этом курдские источники сообщают о продолжающихся взрывах в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетная атака произошла в ночь на 13 марта. По словам губернатора Омеда Хошнава, неизвестно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе.