Элиста, 13 марта, 2022, 00:24 — ИА Регнум. В Калмыкии разработали первоочередные антикризисные меры, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

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В частности, предлагается мотивировать строительные компании нанимать потерявших работу граждан России, снизить ставку НДФЛ и отчисления в социальные фонды для таких сотрудников. Глава Калмыкии считает, что в нынешних условиях эффективными будут ускоренные программы переподготовки и обучения компетенциям и специальностям, в которых есть высокая потребность на строительных объектах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Калмыкии уверен, что санкционное давление на Россию не скажется на развитии дорожного хозяйства в степной республике.