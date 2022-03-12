Москва, 13 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, по какой цене власти страны хотели бы покупать российский газ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, республика охотно согласилось бы платить 400 долларов за 1 тыс. кубометров. На такую стоимость Вучич рассчитывает после окончания действующего контракта на поставку газа из России в июне 2022 года.

«Когда я был на переговорах с Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками», — сказал Вучич.