Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM 41-летний немецкий киноактер Маттиас Швайгхефер сыграет в новом фильме американского кинорежиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом 12 марта сообщило издание Deadline.

Кристофер Нолан Richard Goldschmidt

Ранее сообщалось, что в фильме «Оппенгеймер» также снимутся Килиан Мерфи («Бэтмен: Начало», «Завтра на плутоне», «28 дней спустя»), Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната», «Довод»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Эмили Блант («Грань будущего»), Роберт Дауни младший («Шерлок Холмс», «Мстители: Финал») и другие.

Мировая премьера «Оппенгеймера» запланирована на 21 июля 2023 года. Продюсером фильма выступят Кристофер Нолан, Чарльз Ровен и Эмма Томас.