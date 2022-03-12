Москва, 12 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины, заявил 12 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«За день авиацией и ПВО ВКСРоссии сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — «Байрактар ТБ-2», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.