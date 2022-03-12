Курган, 12 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Пока Россию атакуют пресловутыми санкциями, у отечественных производителей появляется уникальная возможность развития всех отраслей сельского хозяйства, продвижения нашей продукции на принципиально новые рынки. Так прокомментировал ситуацию с санкциями стран ЕС и США в отношении России газете «Новый мир» депутат Курганской областной Думы Марат Исламов («Единая Россия»).

Пресс-служба Курганской областной думы Марат Исламов

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«Главное сегодня грамотно выстроить свою работу, провести бизнес-планирование, подготовиться полеводам к посевной, вовремя отсеяться и собрать урожай. А куда его реализовать — вопросов не будет. И по цене мы только выиграем. Да и у животноводов ситуация неплохая. Цены на мировых рынках идут вверх, конъюнктура благоприятная, так что в убытке не будем», — считает Марат Исламов.

Парламентарий добавил, что от аграриев сейчас зависит, смогут ли они в полной мере воспользоваться открывшимися возможностями.

«Мы обеспечим свою продуктовую безопасность, в магазинах будут наши качественные и полезные продукты питания, я уверен!» — высказался курганский депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев заявил, что санкции придадут дополнительную возможность развития для отечественных производителей, которые в силу раскрученности крупных зарубежных брендов раньше проигрывали им на рынке.