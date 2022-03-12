Оренбург, 12 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области вылечились ещё 1678 граждан, заразившихся ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии от COVID-19 исцелился уже 171 761 человек. А выявили в регионе 200 798 заражений коронавирусом.

В стационарах находятся 789 пациентов. Скончались от ковида уже 3787 граждан.