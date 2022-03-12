В ближайшее время против России могут ввести новые санкции
Москва, 12 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции готовятся ввести страны Евросоюза. О решении объявят в ближайшее время.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил источник телеканала BFM в Елисейском дворце после телефонных переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
По данным источника, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну».