Москва, 12 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции готовятся ввести страны Евросоюза. О решении объявят в ближайшее время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил источник телеканала BFM в Елисейском дворце после телефонных переговоров президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

По данным источника, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну».