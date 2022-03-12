Ницца, Франция, 12 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Свято-Николаевский собор, который находится во французской Ницце, начали поступать угрозы. Об этом сообщил настоятель собора протоиерей Андрей (Елисеев).

Tobi 87 Ницца

«Существуют определенные опасения. Мы в принципе ничего не боимся, но в последнее время были угрозы: если мы через месяц не уедем в Россию, то нас начнут убивать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти города разрешили провести проукраинскую манифестацию перед собором во время воскресной службы. Она планируется во время литургии, когда в собор приходят родители с детьми, а также пожилые люди.