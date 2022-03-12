Вашингтон, 12 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию президента Украины Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам демократии.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

«Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда (на конференцию)», — сказала Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пелоси назвала специальную военную операцию России «нападением на демократию».

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