Баку, 12 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, заявил руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам администрации президента республики Хикмет Гаджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«От украинской стороны было такое предложение. В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.