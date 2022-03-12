Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 12 марта, утвердил первый пакет антикризисных мер, который включает более 100 мероприятий финансового и нефинансового характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

«Для поддержки донской экономики предусмотрены средства из областного бюджета. Например, на субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей — почти 3 млрд рублей. Предоставление субсидий также предприятиям железнодорожного и авиационного транспорта, которые оказались в сложной ситуации. На поддержку малого и среднего предпринимательства пока запланировано 400 млн рублей», — назвал некоторые финансовые меры губернатор.

Разрабатывается также законопроект по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей. Кроме того, в правительство России направлены предложения о поддержке экономики, касающиеся федеральных полномочий.

В частности, предлагается предоставить право экспортерам резервировать часть подлежащей продаже валюты для осуществления импорта, дать возможность китайским перевозчикам осуществлять экспортно-импортные контейнерные перевозки грузов в Азово-Черноморском бассейне, провести докапитализацию региональных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотреть льготное кредитование проектов в сфере импортозамещения.

Донские власти считают важным создать Единую государственную платформу бесшовного межрегионального взаимодействия по поставке российскими компаниями импортозамещающих комплектующих и технологий в приоритетном порядке, увеличить с 5 до 10 млн рублей максимальный размер микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, установить мораторий на налоговый контроль малого и среднего предпринимательства, а также распространить действие моратория на проверки контрольно-надзорных органов на субъекты среднего и крупного бизнеса.

Кроме того, предлагается увеличить объемы льготного кредитования производителей импортозамещающей продукции, распространить меры поддержки для IT-отрасли на компании, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, продлить срок действия льгот в ТОСЭР в приграничных регионах России на 10 лет, а также максимально упростить порядок регистрации резидентов и предоставления ими отчетности.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях санкций, которым был подготовлен «скоропомощной» проект антикризисных мер. В проект документа включено 141 мероприятие финансового и нефинансового характера.