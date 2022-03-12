Пермь, 12 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVI-19 излечились ещё 5522 человека. Эти данные 12 марта приводит краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе излечились уже 319 996 пациентов. А выявили с начала пандемии 345 505 заразившихся коронавирусом.

Скончались от ковида уже 8517 человек. Это на 12 больше, чем сутками ранее.