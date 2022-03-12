Тамбов, 12 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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12 марта выявлено 487 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 106 тыс. 210 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 96 тыс. 621 пациент, в том числе 842 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2275 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.