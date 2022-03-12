Тюмень, 12 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 3112 вылечившихся ковидных пациентов, 143 госпитализирован с COVID-19. Об этом 12 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 12 марта коронавирус выявили у 736 тюменцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 марта коронавирус выявили у 177 230 человек, выздоровели 150 015 пациентов, скончались 4053 (на 12 человек больше, чем днём ранее).